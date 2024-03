"Al via il Sarday 2024, la manifestazione organizzata dall'associazione MarcoSacchi a Mondello"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domani 15 e sabato 16 marzo a Mondello, Palermo, il Sarday: al centro mare e salute. L'associazione MarcoSacchi, che organizza l'iniziativa, lancia il messaggio che è anche titolo dell'evento: “MARE NOSTRUM –TERRA IN SALUS” . Un mare di salute è possibile solo in un mondo più sano per tutte e tutti. A Mondello due giorni all'insegna del mare e del benessere, il 15 ed il 16 marzo, con percorsi di studio, viaggi virtuali e dal vivo per mare, esposizioni, mostre, screening gratuiti, approfondimenti su alimentazione e salute, performance artistiche e sportive.

Al via da domani 15 marzo il Sarday 2024: la manifestazione, alla sua 3° edizione, è organizzata dall'associazione MarcoSacchi e mette al centro la 'salute circolare', il mare , l’ambiente e lo stare bene per tutti in tutto. “MARE NOSTRUM –TERRA IN SALUS”, promuove un mare di salute :"Non esiste la salute del singolo senza la salute del sistema in cui si vive, non può esistere una umanità sana in un pianeta o in un ambiente malato, è il concetto di Salute Circolare." dice Rosalba Muratori, presidente dell'associazione MarcoSacchi. L'evento prevede giornate di studio allo Splendid Hotel La Torre il 15 marzo, incontri, mostre fotografiche, viaggi nel tempo alla scoperta delle antiche tecniche di pesca, screening gratuiti, esposizioni en plain air, performance artistiche e sportive. Per l'edizione del Sarday 2024 si potrà esplorare il mare in virtual reality con l'igloo dell'Arpa, presente il 15 ed il 16 marzo a Mondello per la manifestazione.

Per tutta la giornata del 15 marzo 2024, inoltre, nella piazza di Mondello, per un Mare di Salute, uno staff di medici sarà a disposizione per rilevare coesistenza di fattori di rischio per sindrome metabolica che aumentano il rischio cardiovascolare; saranno inoltre effettuati screening gratuiti cardiovascolari, ECG, elettrocardiogramma, controlli glicemici, per il colesterolo, i trigliceridi e la misurazione della pressione; su richiesta si potranno ricevere consigli dietetici. Autentiche protagoniste della giornata del 16 marzo le Aree marine di Ustica, di Capo Gallo, di Isola delle Femmine e delle Egadi che rappresentano opportunità di crescita e arricchimento oltre che di tutela della popolazione e dell'ambiente: da qui la necessità massima di preservarle. Sarà la giornata anche dei Pesci d'Aprile di Valerio Spataro, del 'Mare visto dai bambini', dei tesori del pescatore e di molto altro ancora.