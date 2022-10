Dj Raf n'Soul e la sua Sicilia alla 65ma edizione dei Grammy americani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Inizia il conto alla rovescia per il brani in corsa alla 65ma edizione della premiazione dei Grammofoni d'oro, meglio conosciuti come Grammy Awards, la data e’ ufficiale, la cerimonia si svolgera' Domenica 5 Febbraio 2023 al Crypto.com Arena conosciuto anche come Staples Center Areana California, come ufficiale e’ la presenza della Sicilia. Approfondimento: Un antico canto Siciliano, arrangiamenti folkloristici, strumenti orchestrali con ritmiche dallo Zimbabwe e Venezuela, questa e' la formula vincente che ha permesso ancora una volta al DJ nostrano di essere ammesso nella lista dei brani in gara della 65ma edizione dei Grammy Awards in America nelle seguenti categorie: -Migliore album di musica mondo. -Migliore performance di musica mondo. -Migliore composizione strumentale. -Migliore brano remix dance elettronico. Lo stesso Raf in sintesi ha commentato cosi' nei vari video dedicati e disponibili YouTube: “Io non ho inventato nulla di nuovo, le sonorità', i canti, le ritmiche esistevano gia' da prima, sono li da secoli, io li ho solamente presi e intrecciati tra di loro, unica differenza e' che adesso continueranno ad attraversare il tempo cosi per come li ho uniti, vedi ad esempio "Palummedda" una delle canzoni Siciliane più antiche al mondo come lo stesso musicologo del 1700 Leonardo Vigo dice in uno dei suoi libri, inoltre l'antico strumento Mbira dallo Zimbabwe, Africa vicini di casa della Sicilia, strumento usato dai loro abitanti come telefono per parlare con gli antenati, le campanelle "I cianciani" il suono degli addobbi dei carretti Siciliani, tamburi dal Venezuela, se vogliamo Influenze spagnole che la Sicilia possiede, strumenti di musica da camera, fisarmoniche usate nelle feste dell'entro terra Sicilano... tutto qui. Molti artisti cercano delle idee nelle nuove apparecchiature futuristiche, io trovo il nuovo nel remoto passato della mia Sicilia, e da tutto quello che ho ascoltato e visto durane la mia infanzia, inoltre prendo ispirazioni da tutto quello che e' intorno a me, poi vivendo a New York e’ un valore aggiunto, qui la musica multirazziale e' all'ordine del giorno”. A quanto pare anche per questa produzione il DJ Raf n’ Soul ha voluto il meglio degli artisti in circolazione infatti vediamo coinvolti nomi di calibro mondiale come il percussionista Luisito Quintero artista Venezuelano vincitore di Latin Grammy e componente della Jazz Band di Chick Corea, Marta Bragatuni dall' Ucraina con il violoncello, componente dell' orchestra del maestro Kitt Wakeley dall' Oklahoma quest' ultimo cinque volte numero 1 artista Billboard-Mondo, la cantante folk Siculo-Americana Michela Musolino reduce del suo successo con l'album Rosa Tatuata, il Siculo-Americano Ismail Butera con la fisarmonica folk, l'Americano di radici Napoletane Michael Delia con lo strumento Africano mbira, due ingegneri di studio, Il dj di musica house icona di New York Benji Candelario ed il tre volte vincitore di Grammy Awards Dave Darlington nonché' ingegnere del suono per gli album di Sting, George Benson, Jack Dejonette, Esperanza Spalding, Melba Moore giusto per citarne alcuni. "Per quei pochi che non conosco la notte dei Grammys Americani, questo e' il premio più' ambito dagli artisti di qualsiasi genere musicale, l'equivalente della notte degli Oscar per i film. Ci sono altri artisti Italiani nell'archivio dei Grammy Awards gia’ vincitori e che risale fin dalla meta' degli anni cinquanta, tra i quali Domenico Modugno con Volare 1959, Luciano Pavarotti con O Sole Mio 1979, Giorgio Moroder con Fuga da Mezzanotte 1979., Tony Renis con Vivere 2008, Laura Pausini con Similares 2002, Andrea Bocelli con Si 1999, Ennio Morricone con Gli Intoccabili 1988, Il Volo con Migliore Album Pop 2011. Ovviamente la competizione non sarà facile in quanto tra i partecipanti ogni anno ci sono nomi come Madonna, AC/DC, Bruno Mars, Adele, Byonce’, Tony Bennet, Lady Gaga, Louie Vega, Taylor Swift, Guns N' Roses giusto per citarne alcuni. Auguriamo il meglio al nostro DJ conterraneo comunque vada e’ gia’ un successo Raf n' Soul Feat' Michela Musolino - Folk Palummedda, lavoro discografico pubblicato dalla Bassline Records la casa discografica del DJ di classe mondiale Victor Simonelli di Brooklyn e disponibile all'acquisto nei migliori negozi di musica online. Video Clip Ufficiale & Filmato del dietro le quinte in studio sono disponibili alla visione su YouTube.com