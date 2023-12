No a monopattini e biciclette anche in via Ruggero Settimo: salva solo la fascia dalle 5 alle 9,30 del mattino

Lo stop a biciclette e monopattini si estende a macchia di leopardo. Dopo il divieto nelle due maggiori isole pedonali della città, ovvero quella di via Maqueda e del Cassaro, il provvedimento del Comune contro la guida selvaggia dei mezzi ciclabili arriva in via Ruggero Settimo. Anche lungo la strada del centro, infatti, viene proibito l'uso dei velocipedi (sia privati che in sharing) a eccezione di una fascia oraria, quella che va dalle 5 alle 9.30.

Il parziale dietrofront era già nell'aria, annunciato dallo stesso assessore alla Mobilità Maurizio Carta. "Consentire il passaggio e la circolazione - spiega a PalermoToday - agevola gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola in orari in cui non c'è una presenza elevata di pedoni. Il divieto non è legato alle feste, ma all'afflusso di persone che non rende più sicuro il transito in quelle strade. E' un modo per avere un alleggerimento della mobilità ciclabile. Stiamo già pensando a ulteriori iniziative che arriveranno nei prossimi mesi: ci saranno percorsi alternativi, come corsie riservate e piste ciclabili".

La salvaguardia di questo lasso di tempo viene esteso, nella nuova ordinanza, anche in via Vittorio Emanuele (nel tratto compreso tra via Matteo Bonello e via Porto Salvo) e via Maqueda. E' comunque consentito nelle 24 ore il trasporto a piedi sia delle biciclette a pedalata "muscolare" che a pedalata assistita, sia dei monopattini. Le società di noleggio, tra le altre cose, hanno l'obbligo di disattivare i mezzi o ridurre la velocità a passo d'uomo, mentre le forze dell'ordine, anche coadiuvate dalle associazioni d'arma (come ha stabilito il sindaco Lagalla proprio qualche settimana fa) avranno il compito di vigilare sul rispetto dei divieti e delle regole.

Tra via Maqueda e il Cassaro le strade interessate sono quelle della Zona a traffico limitato nel percorso compreso tra piazza Giulio Cesare-corso Tuköry e i Quattro Canti (inclusa l'intera piazza Villena) e dell'area pedonale lungo la via Maqueda nel tratto compreso tra la via Cavour-piazza Verdi e piazza Villena. Stesso discorso per l'area pedonale del percorso arabo-normanno di corso Vittorio Emanuele, nel tratto stradale compreso tra il civico 469 (altezza corsia di piazza della Vittoria, lato piazza del Parlamento) e piazza Villena, e in via Simone di Bologna, e di tutta la zona del Cassaro basso, tra via dei Tintori e via Roma.