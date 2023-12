C'è l'ordinanza: stop a biciclette e monopattini in via Maqueda e corso Vittorio Emanuele

Vietato l'ingresso delle biciclette, sia classiche sia a pedalata assistita, che ai monopattini all'interno delle due maggiori isole pedonali della città: quella di via Maqueda e del Cassaro. Un modo per permettere ai pedoni di godere in piena libertà e senza pericoli di sorta delle aree pedonali più frequentate da palermitani e turisti. E' il regalo di Natale del Comune che, attraverso un'ordinanza, detta nuove regole di mobilità per strade appunto come via Maqueda o corso Vittorio Emanuele in vista delle prossime festività. Per i trasgressori fioccheranno le multe.

Dopo una serie di riunioni con il Comitato di monitoraggio territoriale e con il Cposp (Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica), unite a numerose segnalazioni arrivate sul tavolo di Palazzo delle Aquile che chiedevano maggiore rispetto delle regole lungo via Maqueda e corso Vittorio Emanuele per via delle precarie condizioni di sicurezza di questi due assi pedonali, l'assessore al Centro storico Maurizio Carta d'intesa con l'assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti ha messo in campo il piano.

L'ufficio Mobilità sostenibile ha emanato l'ordinanza che regola la viabilità, ma che per garantire i pedoni potrebbe scontentare gli utenti della mobilità dolce che di contro a oggi non possono contare su una capillare pista ciclabile. Così nelle due vie, oltre all'istituzione di una corsia centrale (larga non meno di 3,50 metri e delimitata da una striscia continua bianca longitudinale) libera da qualsiasi ostacolo per consentire il passaggio dei mezzi di soccorso e degli altri mezzi autorizzati in area pedonale (fatti salvi gli attraversamenti e i varchi carrabili), viene messo il veto per i mezzi a due ruote.

Le strade interessate e tutti i divieti in atto

Stop dunque a monopattini e biciclette sia in via Maqueda che al Cassaro. Ma quali sono i tratti interessati? Si tratta della Zona a traffico limitato nel percorso compreso tra piazza Giulio Cesare-corso Tuköry e i Quattro Canti (inclusa l'intera piazza Villena) e dell'area pedonale lungo la via Maqueda nel tratto compreso tra la via Cavour-piazza Verdi e piazza Villena. Stesso discorso per l'area pedonale del percorso arabo-normanno di corso Vittorio Emanuele, nel tratto stradale compreso tra il civico 469 (altezza corsia di piazza della Vittoria, lato piazza del Parlamento) e piazza Villena, e in via Simone di Bologna, e di tutta la zona del Cassaro basso, tra via dei Tintori e via Roma.

Il divieto di transito vale sia monopattini privati che a noleggio che per biciclette a pedalata "muscolare" o a pedalata assistita. L'attraversamento in queste strade è consentito, a patto che i mezzi vengano condotti a mano in modo da evitare incidenti. Le società di noleggio monopattini e biciclette, inoltre, hanno l'obbligo di disattivare i mezzi o ridurre la velocità a passo d'uomo, mentre le forze dell'ordine, anche coadiuvate con le associazioni d'arma (come ha stabilito il sindaco Lagalla proprio qualche giorno fa) avranno il compito di vigilare sul rispetto dei divieti e delle regole. Infine l'Amat provvederà a disegnare la nuova segnaletica orizzontale, apponendo quella verticale.

Carta e Forzinetti: "Un modo per contrastare l'abusivismo commerciale"

Un provvedimento molto atteso dai fruitori del centro storico, residenti, commercianti e turisti. "L'ordinanza - dichiarano gli assessori Carta e Forzinetti - agisce contemporaneamente sul contrasto ai fenomeni di abusivismo commerciale e sulla eliminazione di conflittualità d’utilizzo di due vie ormai al altissima intensità di pedonalità e convivialità, incompatibili con la presenza di biciclette e monopattini, anche a tutela degli stessi utilizzatori della mobilità dolce. Il provvedimento che regola in maniera chiara gli spazi e le modalità d’uso degli spazi favorisce un migliore e più tempestivo controllo da parte delle forze dell’ordine e dei soggetti preposti alla verifica del rispetto delle concessioni di suolo pubblico. L’ormai prossimo arrivo dei nuovi 30 vigili urbani dedicati ai controlli nelle aree a più alta intensità turistica consentirà di vigilare sul rispetto delle nuove regole". L'assessore Carta, inoltre aggiunge che "a breve saranno attuati altri provvedimenti sulla rigenerazione urbana di questi due preziosi assi per renderli sempre più sicuri e belli, attrattivi e in grado di accogliere al meglio le persone che scelgono di passeggiare o di godere delle numerose attrazioni culturali. Anche la pavimentazione dei due assi sarà oggetto di un prossimo intervento di miglioramento, in corso di verifiche tecniche e finanziarie, per renderla più adeguata alla nuova configurazione".

Lagalla: "Sicurezza del centro storico priorità per la sua dignità"

Dello stesso parere il sindaco Roberto Lagalla. "La sicurezza, la qualità e la regolamentazione del centro storico è una delle proprietà del mio mandato per ridare piena dignità a una delle aree più attrattive della città. Per questo motivo abbiamo lavorato per avere tutte le migliori condizioni per poter introdurre regole più stringenti a tutela delle persone e degli spazi lungo via Maqueda e via Vittorio Emanuele. La segnalazione inequivocabile degli spazi dedicati ai dehors consentirà di facilitare i controlli e permetterà agli stessi esercenti di avere sicurezza nella collocazione degli arredi. Il centro storico è cambiato e quindi servono nuove e più adeguate regole di comportamento civico per rispettarne la bellezza e renderlo attrattivo e sicuro".