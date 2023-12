Niente biciclette in via Maqueda e corso Vittorio Emanuele, si va verso un dietrofront

A distanza di un giorno dall'ordinanza che vieta l'ingresso delle biciclette, sia classiche sia a pedalata assistita, in via Maqueda e corso Vittorio Emanuele, il Comune fa capire che ci potrebbe essere un piccolo dietrofront. L'assessore comunale al Centro storico, Maurizio Carta, fa sapere infatti che si sta pensando "a delle limitate fasce orarie mattutine in cui sarà permessa la circolazione delle biciclette per agevolare gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola in orari in cui non ci sia la presenza elevata di pedoni".

L'ordinanza era stata disposta per permettere ai pedoni di godere in piena libertà e senza pericoli di sorta delle aree pedonali più frequentate da palermitani e turisti, in concomitanza con le festività. "Per quanto riguarda l’ordinanza che regola la viabilità lungo via Maqueda e via Vittorio Emanuele a tutela della sicurezza delle persone - dice adesso Carta - confermo che, anche ascoltando indicazioni e sollecitazioni da parte dei cittadini e dei diversi utilizzatori, ho già dato mandato agli uffici di valutare l’inserimento di opportune modifiche e integrazioni. Tutte le regolazioni della viabilità producono dei disagi alla cittadinanza che come amministrazione teniamo in grande considerazione per intervenire nella loro minimizzazione".

"Ricordo - ha concluso l'assessore - che il provvedimento è frutto di un lungo approfondimento e risponde a numerose richieste provenute dalla cittadinanza, dalla circoscrizione e da vari operatori e, come è giusto, può essere migliorato restando sempre in ascolto e monitorando gli effetti".