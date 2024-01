"Revocate il divieto a bici e monopattini in centro", l'appello al Comune in una petizione

Una petizione contro il divieto di attraversare le isole pedonali del centro storico in monopattino e bici elettriche è stata lanciata sul sito Change.org. Sono oltre 700 le firme raccolte in poche ore dall'appello lanciato da "Per una mobilità davvero sostenibile anche a Palermo"

"Palermo - si legge nella lettera rivolta all'amministrazione Lagalla - è la quarta città più trafficata d'Italia. Le sue 400.000 auto (63 ogni 100 abitanti) sono utilizzate in oltre il 60% dei casi per spostamenti inferiori ai 5 km. Così i palermitani trascorrono in media ogni anno quasi 200 ore incolonnati nel traffico, producendo oltre 800 chili di anidride carbonica. Nonostante questi dati allarmanti, il Comune di Palermo, anziché disincentivare l'uso dell'auto, ha emanato il 13 dicembre del 2023 un’ordinanza che vieta ai velocipedi di attraversare i principali assi viari del centro storico di Palermo (via Maqueda, corso Vittorio Emanuele, via Ruggero Settimo), senza nemmeno prevedere, come da tante parti era stato chiesto, la realizzazione di percorsi ciclabili alternativi, validi e sicuri".

E ancora: "In seguito alle numerose proteste che si sono levate contro l’ordinanza, il Comune ha ritenuto di escludere dal divieto i due tratti estremi di corso Vittorio Emanuele e la fascia oraria dalle 5 alle 9.30 del mattino. Tale modifica non è ovviamente sufficiente. Chiediamo, pertanto, la revoca del divieto di transito a biciclette e monopattini in via Maqueda, corso Vittorio Emanuele e via Ruggero Settimo, e di lasciare in vigore solo la parte dell’ordinanza che regolamenta l’occupazione selvaggia dello spazio pubblico da parte dei dehors".