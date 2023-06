Sferracavallo, batteri fecali in mare: scatta il divieto di balneazione

Parte male l'estate di Sferracavallo. A complicare l'avvio della bella stagione è il divieto temporaneo di balneazione che scatta in diversi tratti del mare della borgata. A istituirlo è un'ordinanza del sindaco Roberto Lagalla emessa su proposta del dirigente dell'ufficio Igiene e sanità Marina Pennisi, condivisa dall'assessore Rosi Pennino. Motivo? Dalle analisi delle acque svolte nei giorni scorsi dall'Asp è emerso il superamento del valore limite stabilito per gli entorococchi intestinali.

Si tratta, come si legge sul sito dell'Arpa Liguria, di "batteri, di forma sferica, disposti a catenelle" che "fanno parte della flora microbica intestinale umana e animale". E, specificano dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente "la loro presenza all'interno delle acque di balneazione è indice di contaminazione fecale. Il limite accettato per le acque marine è di 200 UFC/100 ml".

Valore superato ampiamente nei punti di Sferracavallo in cui sono stati prelevati dei campioni. Si tratta, come riporta l'ordinanza sindacale, dei tratti: Baia del Corallo dove il valore è pari a 2.800; Stabilimento Bagni, ovvero davanti a via Torretta, con 1.140; via Barcarello con 1.370; via del Tritone con 2.920.

L'Amat, coadiuvata dalla polizia municipale, dovrà provvedere a piazzare i cartelli per indiciare il divieto di balneazione. Si potrà tornare solo quando nuove analisi riveleranno che i valori dei batteri fecali sono rientrati entro la soglia fissata per legge. Anche l'anno scorso, Lagalla aveva emesso un provvedimento identico per Sferracavallo, ma in quel caso il batterio oltre i limiti era l'escherichia coli, anch'esso indice di contaminazione fecale del mare.