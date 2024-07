Liquami in mare, scatta il divieto di balneazione ad Altavilla: "Sversamenti già denunciati nel 2020"

Con un'ordinanza emanata oggi il sindaco di Altavilla, Giuseppe Virga, ha imposto il divieto di balneazione nel tratto di costa in corrispondenza del canale di scarico delle acque bianche, che si trova a 300 metri dal sottopasso della statale 113, di fronte alla ferrovia. Il provvedimento si è reso necessario dopo che, si legge nell'ordinanza, "è stata riscontrata la fuoriuscita di liquami, verosimilmente fognari, dal canale di scarico delle acque bianche di contrada Marina del Ponte".

Lo sversamento di liquami in mare è stato denunciato già nel lontano 2020 da Nino Marrone, ambientalista e storico attivista locale dei Verdi, che ha reiterato l'allarme anche nei mesi scorsi. Il Comune però ha sostenuto varie volte che "il mare di Altavilla è pulito e lo è ogni anno di più", aggiungendo che "chi dice il contrario non è solo nemico della verità, ma lo è anche di Altavilla". Questo il contenuto di un post pubblicato il 10 giugno 2020 sulla pagina Facebook del Comune di Altavilla, in cui venivano menzionati i lavori effettuati per "l'eliminazione dei numerosi scarichi fognari irregolari, insieme ad altrettanti immobii abusivi". In seguito però è stata realmente riscontrata una falla nella condotta sottomarina di scarico del depuratore, che ha provocato lo sversamento di liquami nella battigia. Motivo per cui l'Amap è stata costretta alla riparazione ma soprattutto ad adeguare il depuratore.

Alla fine dello scorso mese di dicembre un paio di cittadini hanno documentato con un video pubblicato sui social una nuova fuoriuscita di acque nere dal canale di scarico delle acque bianche. In quella circostanza però si è minimizzata la situazione. Anche se qualcuno aveva individuato nel depuratore la possibile causa dei problemi.

Depuratore che qualche problema potrebbe averlo ancora. Non a caso, adesso, l'amministrazione comunale si è nuovamente rivolta ad Amap, società che gestisce il depuratore e le reti fognarie di Altavilla: "L'Amap - si legge nell'ordinanza - non ha ancora comunicato la risoluzione della problematica segnalata né la natura delle acque oggetto di sversamento". Da qui la necessità di istituire il "divieto di balneazione con decorrenza immediata", in attesa dei risultati delle analisi dell'acqua prelevata dalla capitaneria di porto nello specchio di mare antistante il canale di scarico.

"L'ordinanza di oggi - afferma Marrone a PalermoToday - conferma la fondatezza delle denunce fatte già quattro anni fa. Adesso si faccia luce sulle presunte criticità legate al funzionamento del depuratore. Chi ama Altavilla dice la verità e lo fa per il bene della comunità".