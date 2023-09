Alte concentrazioni di alga tossica a Sferracavallo, scatta il divieto di balneazione

Niente bagno a Sferracavallo a causa dell'alga tossica. Nonostante le ultime giornate di sole e le temperature quasi estive i palermitani dovranno fare a meno del tratto di costa vicino a via Plauto a causa del superamento della concentrazione massima consentita di Ostreopsis ovata. Il dato è emerso dagli esami eseguiti dai tecnici dell'Arpa due giorni fa nello specchio di mare che si trova nella zona dei cosiddetti "scivoli" (alle coordinate 38,1991° nord e 13,2716° est). Il valore rilevato è di 32.240 cellule per litro (con un limite massimo di 30.000).

Alla luce dei risultati dei campionamenti il personale dell'Arpa ha indicato l'area interessata dal divieto e che dunque dovrà essere transennata, così da consentire al personale dell'Amat di installare la segnaletica e alla polizia municipale di vigilare sul rispetto dell'ordinanza. Non appena il valore sarà tornato al di sotto della soglia consentita il sindaco Roberto Lagalla, con le nuove analisi in mano, potrà revocare il provvedimento e restituire quel tratto di costa ai cittadini per gli ultimi scampoli d'estate.

Proprio per via dei problemi di inquinamento e dei cattivi odori segnalati dai residenti, le associazioni ambientaliste hanno organizzato una manifestazione, in programma per domani, in piazza Beccadelli. Lo slogan sarà “un mare da salvare”. "Portate una molletta da mettere al naso", hanno detto gli organizzatori che con questo gesto simbolico vogliono sottolineare il cattivo odore che c’è nella zona dove ancora oggi ci sono sversamenti di liquami a mare.