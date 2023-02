Mattarella e von der Leyen a Palermo, divieti di sosta anche in centro

Scattano altri divieti di sosta in occasione dell'arrivo a Palermo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, attesi in città per l'inaugurazione dell'anno accademico all'Università, in programma giovedì 23 febbraio.

Dopo aver vietato il parcheggio in via Brasa e largo La Grutta, un'altra ordinanza, a integrazione della prima, stabilisce altre aree, stavolta in pieno centro, dove non sarà possibile lasciare l'auto.

Dove scattano i divieti di sosta

Scatta il divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata, dalle 00 del 22 febbraio alle 18 del 23 febbraio e comunque fino a cessate esigenze:

in via Mariano Stabile nel tratto compreso tra via Roma e via Wagner;

in via Mariano Stabile nel tratto compreso tra via Roma e via Michele Amari;

in via Wagner nel tratto compreso tra via Mariano Stabile e via Principe di Granatelli;

in via Principe di Granatelli nel tratto compreso tra via Wagner e via Roma.

Divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata dalle 00 alle 24 del 23 febbraio in via Tasso nel tratto tra via Giusti e via Pipitone Federico.