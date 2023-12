"Il dittico dell'accoglienza", Igor Scalisi Palminteri dipinge Biagio Conte alla cittadella del povero di via Decollati

E' stato inaugurato e benedetto dall'arcivescovo Corrado Lorefice, al termine della messa di Natale tenutasi nella chiesa della Missione di Speranza e Carità di via Decollati, "Il dittico dell'Accoglienza" raffigurante Biagio Conte in due momenti molto precisi: l'inizio e la fine della sua missione.

"Il tema immagini centrale è senza dubbio l'accoglienza - ha precisato Don Pino Vitrano, responsabile della Missione di Speranza e Carità - Le che abbiamo scelto, infatti, richiamano il dinamismo che ha scatenato in Biagio la voglia di accogliere a Palermo i fratelli che arrivano da tutte le parti del mondo. Lui, senza volerlo, oggi è la figura rappresentativa di Panormus, la città tutto porto pronta ad accogliere. Con la prima immagine vogliamo dimostrare che se siamo aperti ad una fede profonda, a tutte le religioni ed etnie , Palermo può diventare veramente una città che può insegnare tanto a questa umanità. Nella seconda immagine è raffigurato il momento in cui Biagio ha accolto il primo fratello che è arrivato alla stazione, si chiama Andrea. Questa è l'espressione più grande dell'amore e dell'accoglienza che fratello Biagio aveva verso tutti".

L'idea dei murales è nata proprio da Don Pino, che è solito riunirsi a recitare il rosario nel giardino tutto quei palazzi in compagnia di altri missionari, con il viso rivolto verso Monte Pellegrino. Un giorno, però, è arrivato in ritardo, il suo solito posto era occupato e si è seduto a pregare con il viso rivolto verso i palazzi. Reduce dall'inaugurazione del murale di Biagio Conte allo Sperone, ad opera dell'artista Igor Scalisi Palminteri, l'associazione mentale è stata immediata.

"Era la fine dell'estate quando Don Pino mi ha chiamato chiedendomi di passare alla Missione, io ero a Palermo e ci sono andato subito - ha raccontato Igor Scalisi Palminteri -. Quella sera stessa ci siamo trattenuti a lungo a parlare su cosa potevamo dipingere relativamente all'idea che comunicare. Il cuore pulsante della Missione e della vita di Biagio Conte è sicuramente l'accoglienza, per cui ci siamo soffermati in modo particolare su questo aspetto. Il primo muro infatti è visibile dalle ferrovie e chi arriva in città con il treno non può non vedere Biagio Conte a braccia aperte".