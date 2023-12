Già tre giovani con dita amputate a causa dei botti, al via una campagna nelle scuole

Informare i più giovani sui rischi connessi all'uso incongruo di petardi, botti e altri giochi pirotecnici. È questo l’obiettivo del progetto scolastico "Basta poco", organizzato dall’unità operativa di Chirurgia plastica e ricostruttiva del Policlinico di Palermo, diretta dalla professoressa Adriana Cordova, in collaborazione con il nucleo Artificieri della polizia e il Comune. Il progetto, che ha preso il via all’ all'istituto Thomas More, proseguirà giovedì 21 dicembre con due seminari presso gli istituti comprensivi Giovanni Falcone e Leonardo Sciascia allo Zen.

Ogni anno a Palermo, come del resto in tutta Italia, si registrano centinaia di accessi al pronto soccorso per traumi da scoppio di petardi che comportano danni irreversibili di entità variabile dalla perdita di qualche dito fino all’ amputazioni di mano e, in alcuni casi addirittura la morte. La maggior parte degli incidenti coinvolge ragazzi sotto i 15 anni (più del 70%). Già nelle scorse settimane presso l’unità operativa di Chirurgia plastica e ricostruttiva dell’Azienda ospedaliera universitaria sono stati operati tre giovani, di 14, 18 e 22 anni, che hanno subito l’amputazione delle dita a causa dei botti.

"Basta poco per trasformare una notte di festa in una notte da incubo - afferma il professore Bartolo Corradino, responsabile del progetto - questi eventi drammatici si verificano spesso anche nei giorni successivi al Capodanno, quando in maniera inconsapevole, bambini o adolescenti, senza rendersi conto del pericolo, subiscono traumi dovuti alla riaccensione o esplosione accidentale di petardi ritrovati inesplosi".

Gli incontri prevedono la partecipazione del dirigente scolastico, del professore Corradino, dell'ispettore Filippo Giordano e dell'assistente Rocco Crispino del nucleo Artificieri della Questura che illustreranno ai ragazzi come evitare situazioni di pericolo e del chirurgo plastico Pierfrancesco Pugliese, specialista in microchirurgia e chirurgia della mano, che mostrerà ai ragazzi i danni anatomici che l'esplosione di un petardo può determinare.