Rapina in via Basile, picchiato l'addetto di un distributore di benzina e portati via 300 euro

In due, con un coltello, hanno minacciato e poi picchiato l'addetto al rifornimento dell'impianto Eni di via Ernesto Basile, per portargli via i soldi che aveva in tasca, 300 euro. La rapina è avvenuta ieri mattina, intorno alle 8.30. La stazione di servizio, che si trova di fronte all'università, era già stata presa di mira alcune settimane fa ed erano stati rubati 8 mila euro.

La squadra mobile sta indagando per cercare di rintracciare i banditi, che si sono presentati incappucciati. Sono state acquisite le immagini della videosorveglianza che dovrebbero aver ripreso l'aggressione. Come ricostruito dagli agenti delle volanti dell'Ufficio prevenzione generale della questura, intervenuti sul posto, dopo aver picchiato l'addetto, i due rapinatori sono entrati anche nel gabbiotto sperando di trovare altri soldi, ma sono rimasti a mani vuote e sono quindi scappati a piedi.

Oltre ai video, è probabile che, vista l'ora in cui è avvenuta la rapina, ci siano anche dei testimoni, che potranno fornire indicazioni preziose agli investigatori.