VIDEO | Al Massimo attivati i dissuasori a scomparsa: "Vivibilità fa rima con sicurezza"

"Un passo avanti per una città migliore". Così il sindaco Leoluca Orlando all'inaugurazione dei nuovi sistemi anti-sfondamento, installati tra via Cavour e via Maqueda, all'inizio dell'isola pedonale permanente. Funzionano con la lettura della targa e si abbassano al passaggio di forze dell'ordine, mezzi d'emergenza e residenti