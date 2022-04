Dipendenti Gesap senza trasporto aziendale: "Riattivare il servizio per chi vive a Cinisi e Terrasini"

Riattivare il trasporto aziendale per i dipendenti di Cinisi e Terrasini. E' l'obiettivo di 45 lavoratori Gesap, residenti nei comuni di Cinisi e Terrasini, che hanno chiesto il ripristino del servizio interrotto dopo il lockdown ma ripartito solo per alcuni. A fare da portavoce il consigliere comunale di Cinisi, Gaetano Randazzo: "Il servizio è stato attivo dal 1986 e fino al 2020 è stato puntualmente assicurato dalla Gesap a tutti i suoi dipendenti. A causa della pandemia è stato sospeso, salvo essere riattivato per i soli dipendenti residenti a Palermo, a cui viene corrisposto l'abbonamento mensile con una ditta di trasporto concessionaria di licenza di trasporto pubblico".

I dipendenti residenti a Cinisi e Terrasini, invece, da allora sarebbero rimasti a piedi senza alcuna possibilità di raggiungere con mezzi pubblici il posto di lavoro. "C'è stato un blando tentativo di mettere in piedi una linea Cinisi-aeroporto - spiega Randazzo - ma non è andata bene. Di fatto l'azienda non ha riattivato il servizio per i suoi dipendenti e il comune di Cinisi non ha fatto nulla per attivare il servizio di trasporto urbano per l'aeroporto. Ci auguriamo che con la fine della cassa integrazione, a partire dal primo maggio, sia riattivato il trasporto per i dipendenti, ponendo fine alla disparità di trattamento riservata ai dipendenti".