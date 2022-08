Bagni inutilizzabili, bivacchi e ritardi: estate da incubo per chi viaggia in nave da e per Palermo

Bagni inutilizzabili, sporcizia, sovraffollamento e ritardi. Viaggi da incubo questa estate per chi ha scelto spostarsi in nave lungo due tratte: la Salerno-Palermo-Tunisi e la Genova-Palermo. Le linee, effettuate da due compagnie di navigazione diverse (Grimaldi e Gnv), sono settimanalmente al centro delle segnalazioni dei passeggeri, che lamentano disservizi e condizioni di viaggio a dir poco estreme.

"Il 17 luglio scorso - racconta Roberto Ferrara a PalermoToday - mi sono imbarcato sulla Cruise Smeralda della Grimaldi diretta a Salerno, assieme a mia moglie e ai miei due figli. Appena arrivati a bordo ci ha subito investito un odore nausebondo di pipì. Sulle scale della nave c'erano persino delle bottiglie piene di urina, per non parlare della marea di gente accampata in ogni angolo con materassini o intenta a cucinare con fornelletti da campeggio".

Una situazione fuori controllo, aggravata dalla condizione dei bagni: "In cabina - prosegue il signor Ferrara - abbiamo trovato il gabinetto otturato. Lo abbiamo prontamente segnalato alla campagnia di navigazione che ci ha rimborsato i soldi della cuccetta con tanto di lettera di scuse. Abbiamo così appreso che Grimaldi ha sporto varie denunce contro ignoti. Le cose però non sono cambiate: al ritorno, il 25 luglio scorso, abbiamo preso il passaggio ponte. Ci siamo ritrovati nuovamente sullo stesso traghetto della stessa compagnia con destinazione Palermo e le condizioni igienico-sanitarie erano ancora peggiori dell'andata: rifiuti ovunque, bivacchi e bagni inutilizzabili: neanche nel terzo mondo...". Il signor Ferrara ha documentato tutto con foto e appunti che, oltre agli uffici competenti del porto, ha girato anche ai Nas. "Inoltre - aggiunge - la nave è salpata con 2 ore e 15 minuti di ritardo, senza che nessuno ci abbia spiegato il perché".

Un'altra odissea l'ha vissuta Alessia Spedale sulla nave Excelsior di Gnv, che martedì doveva partire da Genova alle 21,30 con destinazione Palermo. "Il traghetto ha lasciato il porto di Genova alle 23; attorno alle 15, mentre eravamo in navigazione, c'è stato comunicato che per motivi tecnici la nave sarebbe arrivata non più alle 18,30 ma alle 2 di notte. A bordo è scoppiato il caos: non potevamo avvisare i nostri parenti in nessun modo e solo dopo una marea di lamentele c'è stata data la possibilità di effettuare una chiamata dal cellulare satellitare del capitano".

Con un motore fuori uso, la Excelsior è riuscita ad attraccare al porto 40 minuti dopo la mezzanotte di ieri, 17 agosto. "Vorrei ricordare - conclude Spedale - che si tratta della stessa nave che circa 10 giorni fa è arrivata sempre a Palermo con quasi 19 ore di ritardo. Queste navi stanno sempre in movimento, ma quando fanno le manutenzioni?". In entrambi i casi i disagi per i passeggeri della Excelsior sono staturiti da avarie.

Per quanto riguarda, invece, la linea internazionale Salerno-Palermo-Tunisi della Grimaldi, il sovraffollamento sarebbe una costante. Il risultato è che l'equipaggio non riesce a gestire tutti passeggeri e soprattutto a garantire i servizi igienici minimi. Abbiamo provato a contattare l'ufficio stampa della Grimaldi per avere ragguagli sulle modalità d'imbarco e sui continui disservizi, ma nessuno ci ha risposto.