Odissea per il cambio pediatra, c'è chi demorde e va via: "Mio figlio sta male ed è senza medico"

Odissea per il cambio pediatra al presidio ospedaliero Enrico Albanese (ex Ospizio marino) di via Papa Sergio I, all'Arenella. Tra attese lunghissime, pochi sportelli funzionanti e impossibilità di effettuare la prenotazione online, c'è chi dopo diverse ore demorde e va via, rimandando l'attivazione di un servizio fondamentale. In questi giorni PalermoToday ha ricevuto numerose segnalazioni da parte di utenti che denunciavano disservizi e disagi per l'attuazione della pratica.

"Dopo 2 ore e mezza di attesa - scrive Federica - per un cambio pediatra (servizio online non funzionante, perché ho cercato di farlo anche da là), l’impiegato - nonostante il foglio appeso davanti alla porta, alle 13,24 ha avvertito che avrebbe fatto l’ultima operazione - anche se davanti alla porta eravamo io e un’altra signora. Alle 13,38 era bellamente fuori dal suo ufficio, con casco e giubbotto al seguito, dicendo che 'non aveva fatto una pausa dalle otto'".

Situazione simile quella vissuta da Chiara Beninati: "Gli uffici dedicati al cambio del medico, del pediatra e alle esenzioni del Pta Albanese sono espressione del disinteresse del personale verso gli utenti. Dopo essermi recata lì di prima mattina per trovare un nuovo pediatra per mio figlio - la precedente è andata in pensione senza nessun avviso - c'erano 40 persone davanti a me e un solo operatore attivo. Sono stata costretta a tornare indietro perché dopo un'ora e mezza erano stati chiamati allo sportello solo 4 utenti. Ho provato quindi la strada online: tre richieste, tutte respinte".

Negli uffici di via Papa Sergio per verificare la situazione: alle 12 c'erano circa 30 persone in attesa, tra prenotazioni di visite, servizi anagrafe e richieste di cambio medico e pediatra. Gli sportelli chiudono alle 13,45, cosa che i vigilantes ripetono continuamente agli utenti presenti, per evitare proteste in caso di impossibilità di accedere al servizio dopo l'attesa. Tra le persone in coda c'è Simona, mamma 38enne di un ragazzino di 14 anni che deve effettuare il ricongiungimento del medico. "Mio figlio sta male. Sono qui in attesa - racconta - ma non so se riuscirò ad effettuare il cambio. Tra l'altro ho partorito da poco, ho una bimba di un mese che devo allattare e che mi aspetta a casa ma sono qui, sperando di farcela. Basterebbe semplicemente che funzionassero i servizi online, ci ho provato più volte ma senza risultati. La sanità a Palermo non funziona". Intorno alle 13 le persone in attesa sono più di una ventina ma in molti, ormai stanchi e sconfortati, decidono di andare via.

A riguardo dall'Asp fanno sapere che per determinate richieste è necessario effettuare la procedura in presenza. "Su disposizione della direzione generale - replicano - da dieci giorni tutti gli sportelli sono stati riaperti, mentre prima si lavorava quasi esclusivamente in modalità online. Ovunque, quindi, si possono fare queste operazioni di scelta e revoca del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta. Il problema riscontrato nel mese di gennaio è che sono andati contemporaneamente in pensione oltre 20 tra medici e pediatri, e considerando che ognuno aveva circa 1.500 assistiti, parliamo di circa 40 mila persone. In genere le operazioni si possono fare anche online, ma in casi particolari come quelli di persone che sono domiciliate e non residenti, nuove iscrizioni o ricongiungimenti occorre necessariamente farle di presenza. Tutti gli sportelli sono stati potenziati con ulteriore personale".