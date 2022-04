Ufficio Anagrafe in tilt all'ex Ospizio marino: "Due impiegati in malattia, impossibile fare il cambio medico"

Due impiegati in malattia e l'Anagrafe del presidio territoriale di assistenza Enrico Albanese, l'ex Ospizio marino, va in tilt. "Stamattina - denuncia a PalermoToday un utente - non si può effettuare il cambio di pediatra. Non è la prima volta - conclude - che presso la struttura si verificano disservizi".

"L’imprevista e imprevedibile assenza di due operatori in servizio nello stesso ufficio - confermano dall'Asp - ha determinato una criticità, risolta dalla Direzione del Pta con una diversa organizzazione del lavoro: allo sportello sono stati spostati altri dipendenti e l’Anagrafe assistiti ha potuto, pertanto, fornire il servizio richiesto dagli utenti".