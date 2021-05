Perdita d'acqua nella zona di viale Francia, al via i lavori: "Possibili disagi all'erogazione"

In via Pietri Nenni, angolo viale Francia, c'è una perdita nella conduttura dell'acqua e l'Amap ha programmato per martedì prossimo, a partire dalle 8, l'intervento di manutenzione per riparare la tubatura.

"L'intervento - spiegano dall'azienda - richiede una consistente riduzione della pressione d’esercizio, si potranno quindi verificare disservizi all’erogazione idrica, nell’intera zona Nord. L'erogazione - continua Amap - sarà ripristinata, non appena verrà ultimata la riparazione che, dovrebbe essere completata entro le 20 della stessa giornata". Per aggiornamenti è possibile telefonare al numero fisso 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).