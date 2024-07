Solemar, riaprono il lido e il ristorante: resta sequestrata la pedana per la discoteca

Il ristorante e il lido balneare sono stati dissequestrati, la pedana sulla scogliera adibita di notte a discoteca e ritenuta abusiva dalla polizia municipale invece no. Riapre parzialmente il Solemar, il locale all'Addaura che venerdì scorso dopo un blitz dei vigili urbani è stato chiuso. Gli agenti hanno trovato in pista 600 persone a fronte di una licenza di poco meno di 200 avventori per piccoli intrattenimenti. Non avrebbe dunque i titoli e le autorizzazioni per fare serata. Nonostante ciò sia stasera che domani, però, sono in programma due eventi organizzati con dj set.

A sponsorizzarle sui social è lo stesso Solemar: "Wednesday dreamin' goes to The Moon" è la serata in programma per oggi, con ingresso in lista, mentre il Post Office è quella organizzata per domani. In questo caso l'ingresso costa 25 euro con il tavolo per la cena, 15 euro invece per chi vuole entrare dopo cena, quindi una volta terminato il servizio di ristorazione. Eppure le parole del comandante a PalermoToday sono chiare: "Continua a non avere i titoli per fare discoteca".

I controlli di venerdì scorso

Il Solemar durante il controllo della polizia municipale è stato trovato senza la licenza prescritta dal questore, del certificato di agibilità rilasciato dalla commissione comunale di Vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo e della documentazione relativa alla prevenzione incendi. Sono stati gli agenti della municipale a scrivere nel verbale di sequestro preventivo che la destinazione d'uso è esclusivamente per lido balneare e ristorazione. Il ballo, tra le altre cose, si è spesso concentrato sulla pedana che si affaccia sul mare: la struttura di circa 400 metri quadrati con tubi in metallo è stata posizionata sulla scogliera "senza avere - spiegano dal comando di via La Malfa - il certificato di collaudo statico e l'autorizzazione antisismica e sarebbe dunque abusiva".

Nel corso dei controlli nel locale che si trova al civico 2343 di largo Cristoforo Colombo i quattro soci della società sono stati identificati e denunciati in concorso.