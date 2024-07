Discoteca abusiva in un ristorante di via Cavour, dopo più di un mese dissequestrato il locale

A poco più di un mese dal sequestro da parte della polizia municipale, il gip Lorenzo Chiaramonte ha deciso di revocare il provvedimento per il ristorante "Camillo Terrace and Restaurant" che si trova in via Cavour, nello stesso palazzo della Feltrinelli. L'attività che, secondo la Procura, il 25 maggio scorso sarebbe stata trasformata senza alcuna autorizzazione in una discoteca in cui ci sarebbero state circa 500 persone, riaprirà quindi i battenti già oggi (3 luglio).

Il giudice ha parzialmente accolto la richiesta della difesa del titolare del locale, D. C., che è indagato per apertura abusiva di luogo di pubblico spettacolo, anche per salvaguardare i posti di lavoro e non limitare l'attività di ristorazione che comunque è in regola.

L'avvocato Giovanni Rizzuti ha tra l'altro sostenuto che l'immobile non farebbe parte del complesso monumentale di Palazzo Galati, che la balaustra del terrazzo - secondo i vigili non a norma perché alta 85 centimetri e non un metro - sarebbe invece del tutto conforme a quanto prescritto dalla legge, ma ha pure negato che quella scoperta fosse una festa danzante abusiva, sottolineando che la licenze rilasciata al locale prevede anche la possibilità di organizzare eventi di "piccolo intrattenimento".

Inoltre, sempre a dire della difesa, all'interno del locale quella era non ci sarebbero state 500 persone ma 350 di cui 126 avrebbero cenato, per cui l'attività di ristorazione non potrebbe essere considerata una "copertura" per una discoteca abusiva. Queste argomentazioni sono state accolte parzialmente dal giudice che ha dunque deciso di dissequestrare l'attività che potrà così riprendere.