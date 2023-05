"Truffa all'Inps con falsi contratti di solidarietà": dissequestrati 1,4 milioni dei fratelli Lucchese

Il tribunale del Riesame ha annullato integralmente e per "carenza di motivazione" il sequestro di beni per un milione e 400 mila euro a carico dei fratelli Carmelo e Maurizio Lucchese, un tempo titolari della Gamac Group srl, con cui gestivano numerosi supermercati tra Palermo e la provincia, disposto il 17 maggio scorso dal gip Cristina Lo Bue.

I giudici hanno accolto le tesi dell'avvocato Rosanna Vella (nella foto), che assiste Carmelo Lucchese, secondo cui l'ordinanza del giudice non era stata adeguatamente motivata, come invece prevedono diverse sentenze della Sezioni Unite della Cassazione.

Ai Lucchese, l'anno scorso, la sezione Misure di prevenzione del tribunale aveva già sequestrato un patrimonio di 150 milioni per presunte infiltrazioni mafiose e la società è in amministrazione giudiziaria. Il nuovo blocco di beni è legato ad un'inchiesta della guardia di finanza su un'ipotesi di truffa ai danni dell'Inps.

Secondo l'accusa, le ore di lavoro sarebbero state sempre le stesse per i dipendenti anche se in molti casi avrebbero sottoscritto - a loro insaputa - dei contratti di solidarietà. Tra il 2016 ed il 2020 gli indagati "avrebbero falsamente attestato all'Inps uno stato di crisi aziendale nonché - avevano spiegato i militari - la riduzione dell’orario di lavoro per circa 60 dipendenti all'anno i quali, in realtà, sarebbero stati impiegati in turni considerevolmente superiori".

Così facendo la società avrebbe ottenuto, negli anni, un credito contributivo di 1.387.413 euro. Stratagemma segnalato anche dal consulente del lavoro fiduciario dell’amministrazione giudiziaria e confermato anche da alcuni dipendenti, ascoltati dagli investigatori che nel frattempo avevano anche acquisito la documentazione della Gamac Group srl.

L'ordinanza di sequestro, tuttavia, come hanno stabilito adesso i giudici del Riesame avrebbe dovuto essere motivata dal gip. Una carenza che il tribunale non può superare con delle integrazioni e da qui l'annullamento del provvedimento e il dissequestro dei beni.