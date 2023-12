Scomparso in mare durante una battuta di pesca: sospese le ricerche a distanza di 11 giorni

Era svanito nel nulla il giorno dell'Immacolata dopo essere uscito per una battuta di pesca, nel tratto di mare davanti alle coste di Agrigento. A undici giorni dalla scomparsa in mare, non c'è ancora traccia di Salvatore Cefalù, il pescatore e diportista originario di Termini Imerese. E adesso la decisione: le attività di ricerca si sono fermate.

Dopo l'allarme lanciato dalla famiglia fitte erano state le attività di ricerca da parte della Capitaneria di Porto, con l'uso di droni, motovedette, la collaborazione di alcuni pescatori e l'intervento anche del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco e della guardia costiera di Messina. Solo pochi giorni fa un ultimo tentativo con l'uso di battellino pneumatico per ricerche sotto costa e un pattugliamento a terra alla ricerca del corpo dell'uomo.

Unica traccia fin qui rinvenuta la sua piccola imbarcazione, trovata affondata alla foce del fiume Naro con alcuni capi di abbigliamento di Salvatore Cefalù ancora impigliati tra le reti. Di lui, però, nessuna traccia. Da qui la decisione di fermare le operazioni di ricerca.

fonte AgrigentoNotizie