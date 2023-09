Stop ai banchi vuoti: Ufficio scolastico, Procura e Comune insieme contro la dispersione scolastica

Una sinergia tra le istituzioni per interventi più efficienti e tempestivi nel contrasto alla dispersione scolastica. Uno strumento unico per tutte le scuole di ogni ordine e grado della Sicilia, elaborato dalla direzione generale dell’Ufficio scolastico regionale per rendere più efficace la tutela dei minori e ampliare la rete di collaborazione tra le istituzioni di un territorio.

La direzione generale dell’Usr Sicilia ha avviato incontri e consultazioni con le Procure presso i Tribunali per i minorenni di Palermo, Catania, Messina e Caltanissetta, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani (Anci) e i 38 Osservatori di area sulla dispersione scolastica che costituiscono una realtà consolidata dell’Ufficio scolastico regionale. La sinergia tra diverse istituzioni e una condivisione - sia progettuale sia di azioni - ha l’obiettivo di rendere più efficaci e rapidi gli interventi. Ogni scuola siciliana riceverà un documento informativo sulle modalità operative da seguire in caso di segnalazione di dispersione scolastica. Un fenomeno che, secondo specifici indicatori, si distingue in evasione, abbandono o frequenza irregolare.

Ogni situazione prevede una specifica procedura da attivare per la prevenzione. "Le procedure adottate da tutte le scuole a garanzia di uniformità degli interventi e degli strumenti utilizzati – dice il direttore dell’Usr Sicilia Giuseppe Pierro – rappresenteranno un ulteriore sostegno alla creazione di reti territoriali e di nuove alleanze finalizzate alla lotta contro la dispersione scolastica e alla promozione del successo scolastico e formativo di tutti gli studenti".