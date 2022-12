Disoccupati in protesta davanti all’assessorato al lavoro: il 20 dicembre fiaccolata contro il carovita

Oggi a Palermo un gruppo di disoccupati organizzati - Nastrini diritti e partecipazione - e Cub territorio, si è recato sotto l’assessorato al lavoro e alla famiglia della Regione, in via Trinacria, per protestare contro le politiche attive sul lavoro insufficienti del governo nazionale e regionale.

I disoccupati si sono recati davanti all’assessorato per porre l’attenzione sullo stato di precarietà in cui versa la città di Palermo e, in particolare, sul tasso di disoccupazione dilagante e la mancanza di investimenti e progetti per la città.

A pochi giorni di distanza dallo sciopero generale contro il carovita, la guerra e contro l’abolizione del reddito di cittadinanza, i disoccupati continuano a manifestare a sostegno della misura del Reddito di cittadinanza. Oltre a difendere la misura di sostegno al reddito, i Nastrini rilanciano e ne chiedono l’estensione.

"Chiediamo, inoltre, che le aziende abbiano l’obbligo di assumere personale tramite il centro per l’impiego della regione Sicilia. Questo è l’unico modo per combattere la disoccupazione, collegare domanda e offerta tramite il potenziamento di queste strutture. Tutto deve passare da questi uffici". Nel frattempo una delegazione di disoccupati è stata ricevuta dal Capo di gabinetto. A ridosso delle festività natalizie i disoccupati continuano a programmare iniziative, annunciano una fiaccolata contro il carovita, giorno 20 dicembre alle ore 18:30 con concentramento in piazza Rivoluzione per protestare contro le politiche scellerate del governo e porre l’attenzione sul tema della disoccupazione precarietà sociale.