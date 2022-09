VIDEO | Bellolampo, fatta brillare la bomba della seconda guerra mondiale: le spettacolari immagini dell'esplosione

Gli artificieri dell'Esercito, su richiesta della Prefettura, sono intervenuti questa mattina all'interno della settima vasca per neutralizzare l'ordigno d'aereo di 226 chili. Successivamente è avvenuto il trasporto in una cava per la distruzione finale. Dall'inizio del 2022 disinnescati in Sicilia 237 residuati bellici