Accordo tra Rap e Reset sul diserbo, in un mese ripulite da erbacce e sterpaglie in 356 strade

Sono già 356 le vie in cui è stato effettuato il diserbo. E' questo il bilancio del primo mese di lavori, iniziati il 22 maggio scorso in seguito ad un accordo di programma firmato dal presidente della Rap Giuseppe Todaro e dal presidente della Reset Fabrizio Pandolfo.

Entro luglio Reset dovrà togliere erbacce e sterpaglie in 600 chilometri lineari di strade. Le attività, previste in ognuna delle otto circoscrizioni cittadine, saranno ripetuta per ben due volte. Finora sono stati ripuliti quasi 198 chilometri. A renderlo noto è la Rap, che ha pubblicato sul suo sito l'elenco delle vie in cui è già stato effettuato il diserbo.

L'accordo tra le due società partecipate del Comune rientra una nuova fase di lavoro che punta, con il coinvolgimento delle circoscrizioni, a restituire maggiore decoro ai quartieri della città. In alcune zone, come testimoniano le numerose segnalazioni che arrivano alla redazione di PalermoToday, la situazione è da tempo fuori controllo, con strade e marciapiedi impraticabili. Un problema sia per i pedoni sia soprattutto per disabili e genitori con passeggini al seguito.