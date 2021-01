VIDEO | I compagni ricordano Antonella con disegni e pensieri: "Divertiti anche in cielo..."

I piccoli alunni dell'istituto Perez Calcutta hanno trasformato il loro dolore in pensieri che hanno appeso nella vetrata d'ingresso della scuola di via Maqueda. "Ora sei un angelo meraviglioso". Sul balcone campeggia uno striscione: "Per anni ti abbiamo tenuta per mano, ora ti terremo nel cuore"