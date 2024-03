In campo contro le discriminazioni: così gli studenti mettono il razzismo in fuorigioco

Questa mattina, in occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione delle discriminazioni razziali, grazie ad un accordo sottoscritto dalla Città Metropolitana di Palermo con Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali), si è svolto il torneo di calcetto “In campo contro le discriminazioni”, tra gli alunni degli istituti Ernesto Basile, Danilo Dolci, Francesco Ferrara, Pietro Piazza. Era presente il sindaco metropolitano, Roberto Lagalla e il direttore generale della Città metropolitana, Nicola Vernuccio.

"Favorire la promozione dei valori sociali legati all’inclusione per prevenire fenomeni di razzismo e xenofobia - dichiara il sindaco Roberto Lagalla - è stato l’obiettivo di questa bellissima iniziativa realizzata grazie ad Unar, perché è attraverso i giovani che vogliamo portare avanti azioni educative per la costruzione di sensibilità civiche volte alla tolleranza e al rispetto del prossimo. Ringrazio i dirigenti scolastici degli Istituti coinvolti per lo slancio con cui hanno aderito all’iniziativa e soprattutto Unar per la collaborazione attiva e propositiva con la Città Metropolitana di Palermo".

"Studenti italiani e stranieri - dice il direttore generale Nicola Vernuccio - si sono confrontati questa mattina in un entusiasmante torneo di calcio contro le discriminazioni, una importante iniziativa all’insegna dell’inclusione e della tolleranza. Come Città Metropolitana ci uniamo all’Unar in questa importante giornata per dire “No” al razzismo e alle discriminazioni, promuovendo iniziative all’insegna dell’integrazione e della valorizzazione delle differenze come valore aggiunto di una comunità aperta e inclusiva, questo è il senso del nostro impegno oggi".