Zona industriale di Brancaccio: "Ci sono le telecamere, com'è possibile che vengano scaricati i rifiuti?"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In zona brancaccio sono presenti da diversi mesi due maxi discariche a cielo aperto: è mai possibile che nessuno vede niente? Per il comitato civico di Palermo "Cambiamo la nostra città", presieduto da Nicolò Romano, "la seconda Circoscrizione è abbandonata a se stessa e desta in condizioni davvero pietose. Queste discariche non solo creano danno a livello ambientale, ma anche a chi lavora nei pressi delle stesse ed è costretto a respirare l'aria del tutto inquinata da materiale tossico e rifiuti speciali

"Ma se nella zona industriale di brancaccio è severamente vietato l'abbandono dei rifiuti e l'area è videosorvegliata dalle forze dell'ordin 24 su 24, com'è possibile che vengano continuamente scaricati rifiuti?" domanda Romano, che verificherà con gli organi competenti "il funzionamento delle telecamere della zona industriale".

Gallery