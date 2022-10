Via Castellana, scoperta discarica abusiva con rifiuti pericolosi: sequestrata area di 150 metri quadrati

Due discariche abusive scoperte e smantellate, cinque denunciati. E' il bilancio dell'operazione messa a segno dai carabinieri della stazione Borgo Nuovo - in collaborazione con personale dell’Arpa di Palermo - tra via Castellana e Baida. I controlli sono stati effettuati nell'ambito delle attività di contrasto alle violazioni di norme in materia ambientale.

Due persone sono state deferite in stato di libertà dopo un blitz in via Castellana, nella zona dell’ex centro sociale per giovani, dove è stata scoperta e sequestrata un’area di 150 metri quadrati, adibita a centro di raccolta: un 35enne, privo delle previste autorizzazioni, avrebbe realizzato un punto di deposito di rifiuti pericolosi e non, costituito da materiale ferroso, elettrico, componenti di motori e batterie esauste, il tutto accumulato sia all’aperto che in due magazzini. L’intera area, i magazzini ed un mezzo utilizzato per il trasporto dei materiali sono stati sottoposti a sequestro ai fini di confisca e sono in corso ulteriori verifiche.

Un 52enne, invece, è stato denunciato perchè, alla guida del suo autocarro, avrebbe trasportato materiale ferroso in assenza di autorizzazione. Anche in questo caso il veicolo ed il materiale trasportato abusivamente sono stati sottoposti a sequestro ai fini di confisca.

Nel corso di un'altra operazione, invece, i militari hanno sanzionato amministrativamente, per un totale di circa 5 mila euro, un 63enne che avrebbe gestito, nella stessa zona e senza la dichiarazione di inizio attività, un’officina meccanica, sequestrata insieme ai materiali.

Un altro deposito di rifiuti pericolosi (e non) è stato localizzato in via Badia, sarebbe stato realizzato senza alcuna autorizzazione da un 59enne, un 50enne e un 37enne, denunciati dai carabinieri. Tutta l’area è stata sottoposta a sequestro ai fini di confisca. Il materiale recuperato, per un peso di circa 50 tonnellate (che avrebbe fruttato circa 75 mila euro) è stato affidato ad un deposito giudiziario.