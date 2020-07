Sperone, rifiuti scaricati in spiaggia: "Io segnalo ma non interviene nessuno"

Due uomini a bordo di una motoape, ripresi mentre abbandonano rifiuti in spiaggia, a pochi passi dal mare della costa sud. È la scena immortalata da una donna che vive in via Messina Marine, stanca di assistere a uno scempio che si ripete da tempo. "Ho segnalato più volte alle forze dell'ordine e alla Rap questa situazione - spiega Marika a PalermoToday - ma non interviene nessuno. Tutti mi rispondono che non è di loro competenza".

Lo spazio in questione si trova nella zona di Romagnolo, in un'area alle spalle di una ex concessionaria ormai abbandonata. Dal video, registrato da lontano, non si riesce a distinguere cosa abbiano gettato i due uomini. Basta però dare un'occhiata alle immagini scattate dai satelliti di Google (foto allegata) per vedere come sia stato ridotto quel terreno a pochi metri dal mare cui si accede da una stradina sterrata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery