Zisa, strada bloccata dai rifiuti: "Presto non potremo più passare con le auto"

Non ci vorrà ancora molto e via Emilio Greco, alle spalle di via Eugenio l’Emiro, perderà i connotati di una strada per trasformarsi in una vera e propria discarica. A denunciare il degrado sono alcuni residenti: "Da tempo non viene rimossa la spazzatura e fra qualche giorno - spiega a PalermoToday una donna - questa via sarà completamente chiusa dai rifiuti che occupano entrambi i lati della careggiata".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non è la prima volta che i residenti - stanchi di "combattere" con topi, zanzare e blatte - si trovano a segnalare il degrado in cui versa via Emilio Greco. "La zona è diventata invivibile a causa del cattivo odore, senza considerare i danni che potrebbe causare alla salute dei residenti", prosegue la donna che poi invoca l’intervento del sindaco: "Abbiamo scritto su Whatsapp a Lagalla ma non abbiamo ricevuto alcuna risposta".

A febbraio scorso i vigili del fuoco erano intervenuti proprio in via Emilio Greco per spegenere un incendio. Qualcuno aveva appiccato le fiamme nei cassonetti stracolmi, ma il timore era che qualcuno avesse preso di mira una colonia di gatti randagi che si aggiravano nel quartiere. "Davanti a quel punto c'era un bidoncino di alcol", aveva spiegato una donna.