Discarica di Bellolampo in fiamme, Fit e Cisl: "Grazie ai lavoratori della Rap che lavorano da oltre 24 ore"

“Da oltre 24 ore i lavoratori della Rap addetti all’impianto di Bellolampo sono impegnati senza sosta nelle operazioni di spegnimento dell’incendio che da ieri avvolge la discarica di Bellolampo. A tutti loro va il nostro ringraziamento per l’impegno straordinario messo in campo in questa tragica giornata”. Ad affermarlo sono Dionisio Giordano segretario generale Fit Cisl Sicilia e Leonardo La Piana segretario generale Cisl Palermo Trapani. Giordano aggiunge “continuano attraverso le movimentazioni della terra con mezzi d’opera, le attività di ricoprimento e spegnimento dell’incendio, in una condizione di grande criticità anche respiratoria per i lavoratori, che stanno operando anche in assenza di adeguate maschere con filtro. L’auspicio è che l’arrivo dei canadair avvistati da qualche minuto nei cieli sovrastanti l’impianto possa essere risolutivo per lo spegnimento dell’incendio”.

“Nel frattempo prosegue, anche se a rilento, il servizio di raccolta rifiuti in città al momento si registrano circa 14 itinerari non serviti. Di certo anche con 47 gradi l’impegno degli operatori è al massimo, ma, lo ribadiamo, se si fossero concretizzate le assunzioni che avevamo sollecitato anziché spremere la pietra oggi si poteva improntare una organizzazione in grado di fronteggiare eventuali emergenze come quella che stiamo vivendo”. La Piana conclude “i lavoratori di Rap non si sono tirati indietro nemmeno davanti al rischio per la propria salute per evitare che tutta la discarica vada a fuoco creando pesanti conseguenze per la salute di tutti i palermitani. Ci auguriamo venga risolta a breve questa emergenza, e torniamo a ringraziare tutti i lavoratori che oggi su diversi fronti stanno tutelando la vita dei cittadini”.