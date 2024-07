Down informatico, i racconti dopo i ritardi di 30 ore e i voli cancellati: "Ci hanno rovinato la vacanza"

Qualcuno diretto a Palermo è rimasto a terra nonostante i propri bagagli fossero già su un aereo in partenza dal Veneto, altri invece, costretti a pagarsi l'hotel di tasca propria, sono arrivati nell’Isola con più di trenta ore di ritardo. Sono solo alcuni delle storie di disagio vissute da alcuni passeggeri che ieri hanno subito gli effetti negativi del down informatico che ha colpito a livello globale la Microsoft e i software collegati, gettando praticamente nel caos tutti gli aeroporti italiani. "Il nostro volo Ryanair da Venezia a Palermo, per un incredibile difetto di comunicazione, è partito lasciando venti persone a terra. Alcuni di loro - racconta Giuseppe G. - avevano la valigia già imbarcata. Non è chiaro cosa sia successo, ma sicuramente ci hanno rovinato la vacanza. Non c'erano altri voli nella stessa giornata e il primo disponibile costava 200 euro. Cosa farà la compagnia aerea per indennizzare questa gente?".

Se da una parte c'è chi ha perso la vacanza, o quantomeno i soldi necessari per mettere una pezza alle conseguenze del down informatico, dall'altra c'è chi ha vissuto una vera e propria odissea per raggiungere il capoluogo siciliano. "Siamo partiti il 19 luglio da Bruxelles per raggiungere Palermo dopo uno scalo a Napoli su un volo della Tui Flights. Dal Belgio - racconta Isabella P. - il volo è partito in orario. Arrivati in Campania, siamo saliti a bordo dell'aereo ma dopo un'ora ci hanno fatto scendere, per un'avaria tecnica che non sarebbe stata legata al problema di Microsoft, e hanno annunciato un ritardo di 8 ore prime di procedere alla cancellazione. Al gate non c'era nessuno della compagnia né ci sono stati forniti voucher per potere bere un po' d'acqua o mangiare qualcosa". Quella cancellazione però era solo la prima di una lunga serie di sventure.

"Una volta usciti dall’aeroporto Capodichino di Napoli, alcuni impiegati della Tui Flights - continua Isabella P. - si sono occupati di noi ma lo hanno fatto perdendo diverse ore prima di cercare un trasfer e un hotel in cui farci alloggiare. Ci trovavamo dentro lo scalo all'una di notte, abbandonati a noi stessi, senza acqua né cibo. Dopo un po’ è arrivato un mezzo su cui hanno fatto salire prima anziani, donne incinta e persone con disabilità. Noi più giovani avremmo dovuto aspettare ancora. E’ trascorsa un'altra ora ed è arrivato il secondo transfer, guidato dallo stesso autista. Ciò significa che non hanno pensato di prendere due navette ma hanno utilizzato la stessa facendoci aspettare ulteriormente. Noi del secondo gruppo siamo arrivati in hotel verso le 2.30 del 20 luglio. Una una volta entrati, però, il receptionist ci ha detto che non c'era alcuna prenotazione da parte della compagnia aerea per noi".

I passeggeri, stremati dalla prima parte del viaggio, si sono trovati costretti a pagare di tasca propria la stanza in albergo. "Abbiamo sborsato 65-75 euro a camera per dormire 4 ore visto che - continua Isabella - alle 8 dell'indomani avevamo il transfer per tornare in aeroporto e partire intorno alle 11. Dopo aver aspettato il mezzo per oltre un’ora sotto il sole siamo arrivati a Capodichino ma anche quel volo ha subito un ritardo. I cittadini del Belgio che viaggiavano con noi, dopo queste trenta ore infernali, hanno provato ad uscire dal gate e infatti è arrivata la polizia che ha smosso qualcosa. Nuovo orario di partenza alle 14. Questa volta siamo saliti sull’aereo, abbiamo aspettiamo un'ora prima di decollare ma finalmente ci siamo riusciti. Siamo arrivati al Falcone Borsellino alle 16.30, ma non è finita qui: qualcuno che era salito con noi a Napoli per fermarsi brevemente a Palermo non è più ripartito. Alle 23.34 c'era ancora gente bloccata in aeroporto senza alcun riferimento, compresi anziani e bambini che non riposavano da due giorni. La compagnia ci ha abbandonato".