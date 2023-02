Sottopassi inutilizzabili a Santa Maria di Gesù, cambia la viabilità e salta la linea 209: è protesta

Da lunedì scorso i residenti delle zone di Chiavelli e Santa Maria di Gesù sono alle prese con una serie di disagi legati ad alcuni cambi dei sensi di marcia e alla modifica del percorso della linea 209 dell'Amat, che in alcuni punti è stata proprio soppressa. A denunciarlo con una nota sono i consiglieri della terza circoscrizione, Francesco La Mantia e Francesco Paolo Siragusa che puntano l'indice contro l'ordinanza che ha rivisto la viabilità, "un'rdinanza - dicono i due - mai arrivata in circoscrizione".

I consiglieri spiegano che "solo negli ultimi giorni siamo venuti a conoscenza della problematica e da subito, con il presidente Gioacchino Vitale e tutti i gli altri consiglieri abbiamo ritenuto inaccettabile queste decisioni che dipenderebbero dal fatto che i sottopassi sono inutilizzabili, determinando quindi una mancanza di collegamento col il nodo Oreto per raggiungere la stazione centrale". Disagi dunque per studenti e lavoratori, come ad esempio Carolina Lo Giudice, collaboratrice scolastica alla scuola Emilio Salgari di via Paratore, diabetica e costretta a scendere tutte le mattine alle 5.30 per arrivare alle 7 a scuola: "Stiamo vivendo un incubo e nel 2023 non si possono tollerare tali disservizi".

Come fanno sapere i consiglieri La Mantia e Siragusa "il presidente e tutto il Consiglio della terza circoscrizione è al lavoro senza tregua per cercare di risolvere il problema e abbiamo convocato un vertice con Regione, Comune e Amat. Lo scopo è ripristina la linea 209 e trovare un'alternativa ai sensi unici che metta d'accordo sia cittadini che istituzioni, nonché la pulizia e il controllo 24 ore su 24 dei sottopassi che diventa di vitale importanza".