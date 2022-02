VIDEO | Il nevischio tinge di bianco la Palermo-Sciacca, disagi al traffico all'altezza di Piana

Le basse temperature registrate hanno creato disagi in entrambe le direzioni della statale 624. Traffico rallentato per un camion fermo in un tratto in salita che rischiava di scivolare sull'asfalto ghiacciato. Sul posto carabinieri e Anas. Si ricorda che tra Altofonte e San Giuseppe Jato, dal 14 novembre, vige l'obbligo di catene a bordo