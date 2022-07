Wc otturati e impianto fognario in tilt, centinaia di passeggeri bloccati sulla nave al porto

Sarebbero bastati degli asciugamani e dei profilattici gettati nei wc per mandare in tilt il sistema fognario di una nave della Grimaldi ormeggiata a Palermo. Sabato da dimenticare per centinaia di passeggeri che sono stati costretti a restare a bordo della Cruise Smeralda senza la possibilità di utilizzare i servizi per i propri bisogni. Dopo lunghe ore di attesa il traghetto, che sino a ieri pomeriggio si trovava al porto, è partito in direzione Tunisi. Per la compagnia di navigazione si tratterebbe di un problema legato alle azioni di alcuni viaggiatori.

"La causa è nel comportamento scorretto - spiega Paul Kyprianou, responsabile delle relazioni esterne del gruppo Grimaldi - di alcuni passeggeri: sono stati infatti ritrovati nei tubi di scarico dei materiali che sono stati buttati nelle toilette, come asciugamani e preservativi. Questo accumulo di materiale ha bloccato il sistema centrale delle toilette e siamo stati costretti a intervenire. Non sappiamo quando sia successo, ma sono atti dolosi. La capitaneria di bordo sta facendo le verifiche del caso".

A pagarne le conseguenze sono stati i viaggiatori. "Siamo stati fermi per molte ore senza poter andare in bagno. Il sistema fognario - dice all’Adnkronos un passeggero, Massimiliano Pellegrino - è collassato e le forze dell'ordine non ci hanno fatto sapere nulla. Alla reception non rispondevano e il comandante non si è fatto sentire. Qui siamo in migliaia e anche adesso, anche se siamo ripartiti, la situazione igienico-sanitaria rimane molto critica. Una ragazza è svenuta e altri, tra cui anche degli invalidi, si sono sentiti male".