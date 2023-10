Un solo bus per la tratta Altavilla-Bagheria, decine di studenti rimangono a piedi

Tratte soppresse, mezzi guasti, una sola corsa e studenti che rimangono a piedi. E' un inizio di anno scolastico pieno di disagi quello vissuto dagli alunni che da Altavilla Milicia devono raggiungere i licei e gli istituti superiori che si trovano a Bagheria. Un problema che il sindaco Pino Virga ha fatto presente all'Ast ma che al momento, nonostante un confronto avuto dallo stesso primo cittadino con i vertici dell'Azienda siciliana trasporti, non ha trovato soluzione.

L'unico bus passa ogni mattina attorno alle 6.40. "Non riesce a sopperire al numero di studenti da trasportare, alcuni viaggiano in piedi, almeno 20 restano a terra", dice Josie Ficano, madre di una studentessa e moglie di Biagio Bucaro, consigliere comunale di Altavilla Milicia. "Malgrado le tante lamentele e l'interessamento dell'amministrazione comunale - aggiunge - l'Ast continua a non prendere provvedimenti. Io e mio marito abbiamo chiamato l'Ast per ribadire il problema e mandato e-mail al servizio reclami. Stiamo cercando di unire tutti i genitori in un'unica voce per far si che sia garantito il diritto allo studio dei nostri ragazzi".

Già lo scorso 18 settembre, il Comune ha inviato una lettera all'Ast, facendo notare la soppressione di due tratte: "La corsa delle 7 in partenza da Altavilla Milicia per l'entrata a scuola e la corsa delle 14 in transito a Bagheria che riporta gli studenti a casa alla fine delle lezioni. I ragazzi sono costretti ad aspettare il transito della corsa delle 15". E ha chiesto di ripristinarle.

Lo scorso 29 settembre il sindaco Virga è stato ricevuto all'Ast dal presidente Giovanni Giammarva e dal direttore generale Mario Parlavecchio. "Mi è stato assicurato - spiega Virga - che nei prossimi giorni la tratta Altavilla-Bagheria sarà coperta da un ulteriore autobus e che saranno rivisti gli orari attualmente in vigore per renderli più in linea con l'inizio e la fine delle lezioni. Per esempio, con la linea delle 6.40, gli studenti arrivano a Bagheria intorno alle 7 e devono attende un'ora prima di entrare a scuola". Il sindaco si augura che "si trovi al più presto una soluzione perché la situazione non è sostenibile a lungo per i ragazzi che non vengono messi nelle condizioni di frequentare con serenità le lezioni".

Il caso di Altavilla non è isolato. "Centinaia di studenti in Sicilia ogni giorno vengono lasciati a piedi perché non c’è posto sugli autobus per andare e tornare da scuola”, ha denunciato proprio dopo l'avvio dell'anno scolastico Valentina Chinnici, deputata del Pd all’Assemblea regionale siciliana. "È evidente che il numero delle corse - ha aggiunto - non è sufficiente. Eppure si tratta di un servizio che poteva e doveva essere pianificato per tempo. Il trasporto scolastico è un prerequisito essenziale per garantire il diritto allo studio ai nostri studenti. Un diritto sancito sia dalle norme nazionali che da una specifica legge regionale. Chiediamo pertanto alla Regione di intervenire principalmente attraverso la sua partecipata, l’Azienza siciliana trasporti (Ast), e le altre società che svolgono il servizio in convenzione".