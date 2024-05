Il disability pride Palermo sostiene l'intifada studentesca

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ieri mattina (13 maggio 2024) gli studenti e le studentesse di Scirocco Collettivo Universitario Palermo hanno lanciato davanti all'acampada di Intifada Studentesca la mobilitazione per il 15 Maggio ovvero il giorno in ricordo di quel massacro che fu la Naqba, ovvero l'invasione dei territori palestinesi da parte di Israele. Come Disability Pride Palermo siamo fortemente sdegnati da quello che avviene nella Striscia di Gaza e in generale in tutto il territorio palestinese: nessun rispetto è stato mostrato dall'esercito israeliano verso i civili e nemmeno gli ospedali sono stati risparmiati. Viene anche impedito l'accesso degli aiuti umanitari. Per questo motivo saremo in piazza nella giornata di mercoledì 15 maggio e invitiamo tutti e tutte coloro che hanno a cuore il rispetto dei diritti umani a scendere in piazza alle ore 15 in Viale delle Scienze nel corteo che attraverserà le strade del centro per ribadire che condanniamo senza se e senza ma quello che accade.