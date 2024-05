Disability card, non c'è ancora l'elenco dei servizi gratuiti e scontati ma il Comune rassicura: "Stiamo lavorando"

Permettere alle persone con disabilità di accedere in via prioritaria a beni e servizi, gratuitamente o a prezzi scontati. E' questo l'obiettivo della disability card - carta nominale valida in tutta Europa - che in Italia si può richiedere tramite il sito dell'Inps. A Palermo però, "il Comune non ha ancora aderito al progetto nazionale della Carta europea della disabilità", che prevede una convenzione con la presidenza del Consiglio dei ministri. Lo segnala una lettrice del nostro giornale, che esprime "rammarico" perché "in Sicilia ad oggi solo il Comune di Favignana e quello di Monreale hanno attivato convenzioni e agevolazioni per i disabili".

L'amministrazione comunale risponde di essere "al lavoro per riempire di servizi reali e concreti la disability card", perché "deve avere un senso fare questa carta". Così l'assessore con delega alle Politiche sociali, Rosi Pennino, che spiega: "In una prima fase metteremo dentro tutti i servizi che può garantire l'ente Comune, dallo sport alla cultura, passando per le attività di tutoraggio che riguardano il sociale. Siamo pertanto impegnati ad armonizzare i regolamenti comunali. In un secondo momento contiamo di trovare un'intesa con l'Asp anche per i servizi sanitari e le prestazioni ambulatoriali. Farlo adesso richiederebbe troppo tempo e noi vogliamo partire quanto prima".

La disability card consente infatti l'accesso facilitato a beni e servizi offerti da strutture pubbliche e private convenzionate con i Comuni in Italia e nei Paesi Unuone europea aderenti al progetto, riducendo la burocrazia ed eliminando la necessità di presentare volta per volta il certificato di invalidità. La card può essere utilizzata per certificare la propria condizione di disabilità presso gli uffici pubblici, sostituendo a tutti gli effetti i certificati cartacei e i verbali di invalidità.