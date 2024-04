Disabilità, il ministro Locatelli a Palermo: "Ecco 10 milioni per le scuole siciliane"

“Ognuno ha il diritto di essere felice e di poter scegliere, dobbiamo lavorare insieme perché questo sia possibile. Alla Sicilia arriveranno circa 10 milioni di euro per autonomia e comunicazione per le scuole. E Palermo è tra le beneficiarie del bando Periferie inclusive per lavorare in rete". A dirlo è il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli a Palermo per la due giorni sulla disabilità organizzata da Legacoopsociali e Legacoop Sicilia. L'esponente del governo Meloni ha visitato numerose realtà del Terzo settore, come la Cooperativa Solidarietà a Palermo e la nissena Etnos che ha coinvolto persone con disabilità in un percorso inclusivo di lavorazione e vendita di arancine e cannoli.

"In questi anni abbiamo lavorato molto per una legge sulla Disabilità approvata nel 2021, che oggi crea le condizioni per costruire percorsi attivi di vita per molte persone con disabilità" ha sottolineato il presidente nazionale di Legacoop Simone Gamberini. “Il ministro Locatelli sta mettendo in atto la legge delega, lavorando su temi fondamentali e non risolti come l’integrazione tra servizi sociali e sanitari e delle risorse, per evitare il sovrapporsi di interventi diversi – ha aggiunto il presidente nazionale di Legacoopsociali Eleonora Vanni - La persona è una e la necessità è quella di seguirla con continuità”.