A lezione con Matteo Bassetti, il noto virologo incontra i ragazzi della Yellow School

Mattinata interessante per gli allievi con disabilità della Yellow School, che in video conferenza hanno interloquito con il famoso virologo Matteo Bassetti. I ragazzi hanno posto svariate domande al professore. Covid, vaccini, farmaci antivirali: questi gli argomenti trattati. Durante l'incontro moderato e diretto dal direttore dell’Accademia Luca de Paoli e dal docente Luca Lagalla, che si occupa del laboratorio biomedico. Bassetti ha risposto alle domande poste dagli allievi in maniera molto garbata e gioviale.

Gli studenti hanno anche chiesto cosa ne pensasse del reintegro in setivizio di medici non vaccinati, e il virologo si è detto contro al reintegro nonostante la situazione pandemica sia favorevole ma secondo lui "non sono medici che credono all’evoluzione della scienza". Bassetti infine incoraggiato i ragazzi a guardare con fiducia al futuro.