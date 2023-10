Scuola, fino a 3 alunni per operatore ma ci sono ancora disabili senza assistenza: nuovo avviso

Nonostante il Consiglio comunale nei mesi scorsi abbia votato la modifica al regolamento per ampliare la platea dei potenziali interessati, nonostante lo scorrimento di graduatorie, nonostante agli operatori selezionati precedentemente siano stati assegnati fino a 3 incarichi sono diversi gli alunni disabili rimasti senza assistenza specialistica. Ed è per questo che l'amministrazione pubblica un nuovo avviso alla ricerca di altre figure per la scuola dell'infanzia, per le elementari e per le medie.

E' quanto si legge in una determina dirigenziale proposta da Marilena Verro dell'unità organizzativa Assistenza specialistica e firmata da Maria Sparacino, a capo dell'ufficio per la Scuola dell’obbligo e contrasto alla dispersione scolastica. "Questo ufficio - recita la determina - per garantire l'Assistenza specialistica nell’anno scolastico 2023/2024, si è avvalso di tre graduatorie stilate a seguito di avviso pubblico del 27 luglio 2022 per la figura di operatore specializzato (profilo A), per la figura di assistente alla comunicazione (profilo B) e per la figura di tecnico qualificato per l’orientamento, l’educazione e l’assistenza ai minorati della vista (profilo C) e che le su citate graduatorie sono state approvate con determina del 23 settembre 2022 e sua integrazione del 4 ottobre 2022".

Inoltre l'ufficio comunale si è avvalso - per la figura di operatore specializzato (profilo A) - di una graduatoria aggiuntiva stilata a seguito di avviso pubblico straordinario del 22 giugno 2023 con graduatoria approvata il 27 luglio 2023. "Nonostante si siano fatte scorrere più volte le graduatorie di operatore specializzato profilo A - prosegue la determina - e che alle convocazioni sia stato proposto a ciascun operatore l’assunzione contestuale di 2 o 3 incarichi, non tutti i minori aventi diritto hanno avuto assegnato un operatore specializzato, per l’anno scolastico in corso".

Ed è per questo che viene indetto un nuovo bando straordinario per la ricerca di operatori del profilo A. Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 24 del primo novembre 2023.