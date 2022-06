Pochi disabili e studenti con disturbi dell'apprendimento all'Università, in 2 anni a Palermo solo 575 iscritti

Il rapporto "Disabilità, Dsa e accesso alla formazione universitaria" dell’ANVUR e del CNUDD mostra come, nell'anno accademico. 2019/2020, soltanto il 2% degli studenti con disabilità e con disturbi dell’apprendimento si sia immatricolato negli atenei italiani. Solo 446 studenti, poi, ha avviato attività di ricerca post-laurea. Dato che appare ancor più sconfortante se si considera che le persone con disabilità sono circa il 5,2% della popolazione italiana. Stringendo ancora di più il focus negli anni accademici 2019/2020 e 2020-2021 l’Università di Palermo ha registrato 575 iscritti. "Si tratta di dati che dimostrano che gli Atenei devono programmare interventi diversificati in un'ottica di maggiore accessibilità e inclusività" afferma il rettore Massimo Midiri.

In questo scenario si inscrive il percorso formativo "L’università e la relazione con la disabilità", che nasce con l’obiettivo di "formare, informare e sensibilizzare il personale tecnico-amministrativo, considerato parte integrante di un sistema in grado di promuovere una cultura dell’accoglienza e dell’accettazione che riguarda l’intera comunità universitaria” sottolinea il direttore generale Antonio Romeo.

"L’obiettivo che s’intende raggiungere con il corso di formazione che prende il via in questi giorni - continua il rettore - è quello di promuovere ambienti favorevoli e facilitanti in grado di garantire le pari opportunità e spazi nei quali tutti, a prescindere dalla loro diversità funzionale, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale".

Il corso sollecita riflessioni in merito alle difficoltà nell’entrare in relazione con persone "neurodiverse". "La percezione sociale della disabilità - afferma Maria Monica Chiovaro, responsabile scientifico del progetto formativo - è ancora lacunosa e spesso distorta; la conoscenza su cosa sia la disabilità rimane una informazione incompleta e condizionata da false credenze".

L’evento formativo, che coinvolge oltre 1.000 unità di personale TAB, è esteso anche a docenti e ricercatori, e rappresenta un ulteriore intervento trasversale che si aggiunge agli altri servizi offerti da UniPa: affiancamento nello studio con tutor specializzati; consulenza per l’organizzazione delle attività di studio; utilizzo per le lezioni e lo studio di pc e software specifici; testi in formato digitale e lettore con sintesi vocale; mappe concettuali, schemi.