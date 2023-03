Autonomia abitativa e indipendenza per 24 disabili, sì al finanziamento di due progetti del Comune

Dodici persone con disagio psichico e 12 con autismo potranno essere inserite in 4 "gruppi appartamento", in edifici pubblici che saranno ristrutturati con i fondi del Pnrr, in modo da avviare percorsi di inserimento sociale e lavorativo. L'assessore Pennino: "Una possibilità per uscire dall'isolamento e un sostegno per le famiglie"