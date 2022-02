VIDEO | "Diritti negli occhi", l'emozionante spot contro il caporalato

La campagna di informazione promossa dalla Regione ha come obiettivo quello di sensibilizzare contro lo sfruttamento dei braccianti stranieri in agricoltura. Musumeci: "Tanti nostri fratelli disperati approdano qui convinti di trovare l'Eldorado. Lanciamo un appello per il rispetto dei loro diritti"