A Palermo il direttivo dell’Ugl Salute: "Daremo voce a tutti gli operatori della sanità"

La sanità vive un momento di particolare transizione "post pandemia", il sindacato ha un ruolo di vigilanza della salute dei cittadini e di garanzia dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori del settore, motivo per cui si è riunito il neo Direttivo Provinciale dell’UGL Salute di Palermo. Alla presenza del Segretario Provinciale di Palermo Vincenzo Ginnastica e del Vice Segretario Provinciale Benito Rodo i lavori del Direttivo hanno affrontato i seguenti punti:

1- ridistribuzione di specifiche mansioni all’interno del direttivo provinciale e nomina del nucleo operativo intervento sostitutivo segreteria provinciale; 2- viene elogiato l’operato per la trattativa sindacale presso il policlinico di Palermo in cui viene raggiunto l’obiettivo da tempo prefissato del contratto a tempo indeterminato per tutti i lavoratori Heart Life; 3- proposta di istituzione come da contratto del Comitato Unico di Garanzia, già in fase di definizione all'Ismett; 4- discussione su carenze strutturale e organizzative Ospedale G. Giglio di Cefalù; 5- proposte di attività pubblicitarie e di marketing per diffondere e promuovere iniziative dell’UGL salute.

Ha partecipato il Segretario responsabile provinciale dell’UGL di Palermo, Franco Fasola. “La nostra Federazione - hanno dichiarato Ginnastica e Rodo a margine del Direttivo - si impegnerà a fare da portavoce a tutte le problematiche in essere e fare in modo che tutti i lavoratori della sanità possano trovare le risposte che fino ad oggi sono state negate”.