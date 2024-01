Diretta social speciale per orientarsi nella scelta delle scuole 4+2 e liceo Made in Italy

In previsione della scadenza del 10 febbraio, termine ultimo per le iscrizioni a scuola attraverso la piattaforma Unica, l’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia ha voluto organizzare una diretta sui canali social Facebook e YouTube fissata per domani - giovedì 1° febbraio - alle 17.30 al fine di aiutare studentesse, studenti e famiglie ad orientarsi nella scelta della scuola secondaria di secondo grado da frequentare a conclusione del primo ciclo di istruzione.

Come è noto dal prossimo anno scolastico 2024-2025 partirà la sperimentazione della nuova istruzione tecnica e professionale 4+2. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha autorizzato in Sicilia 26 corsi in 21 Istituti tecnici e professionali. Ai percorsi sperimentali quadriennali della filiera tecnologico-professionale si aggiunge il liceo Made in Italy che dal prossimo anno scolastico sarà attivato in 17 istituti superiori statali dell’Isola.

Parteciperanno il direttore generale dell’Usr Sicilia Giuseppe Pierro, la sottosegretaria di Stato al ministero dell’Istruzione e del Merito Paola Frassinetti, la senatrice Carmela Bucalo, il dirigente tecnico dell’Usr Sicilia Filippo Ciancio e alcuni dirigenti scolastici di istituti della regione. Per seguire la diretta è possibile collegarsi a questo link su Facebook e e a questo link su Youtube.