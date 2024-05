Quei dipinti rubati a Nizza e Salerno e recuperati a Palermo dopo le lunghe indagini dei carabinieri

I carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Palermo hanno presentato il consuntivo dell'attività operativa del 2023. In tutto in Sicilia sono stati recuperati 3583 beni archeologici, 80 reperti di interesse storico, 41 persone denunciate, oltre 450 controlli preventivi.

"Nel corso del 2023, l'attività di prevenzione ha certificato l'esecuzione di 471 controlli finalizzati alla sicurezza dei luoghi della cultura, quali musei, archivi, biblioteche ed aree archeologiche o tutelate da vincoli paesaggistici - si legge in una nota del comando dell'Arma -. Altrettanto incisiva è stata l'azione di contrasto sviluppata attraverso indagini di polizia giudiziaria, finalizzate al recupero dei beni culturali trafugati e all'individuazione dei sodalizi criminali operanti nel settore. Nel 2023, sono state deferite in stato di libertà 41 persone per diversi reati (prevalentemente furto, ricettazione, contraffazione di opere d'arte e per reati in danno del paesaggio) e sono stati sequestrati beni culturali illecitamente sottratti per oltre 1.500 milioni di euro, con l'esecuzione di 36 perquisizioni. I beni recuperati sono stati riconsegnati a musei, chiese e soprintendenze competenti per territorio, allo scopo di garantirne la pubblica fruizione".

Tra le operazioni più siginificative i carabinieri hanno dato risalto ad alcuni interventi effettuati a Palermo. Uno riguarda il sequestro di un dipinto, olio su tela, raffigurante “Cristo asceso, tra le nuvole, attorniato da angeli e santi”, epoca XVIII secolo, messo in vendita su sito web case d’asta. Dopo i controlli di siti dedicati all’E-Commerce, l’opera è stata individuata e le successive verifiche con a Banca Dati dei Beni Culturali Illecitamente Sottratti hanno confermato l’illecita provenienza, poiché asportata a Nizza (Francia), nel 2009. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Agrigento e sono state condotte dal Nucleo Carabinieri Tpc di Palermo;

Sempre a Palermo c'è stato il recupero di un dipinto, olio su tela, raffigurante “Assunzione della Beata Vergine Maria”, epoca XVIII secolo, messo in vendita su sito web case d’asta. A seguito di controlli di siti dedicati all’E-Commerce, l’opera è stata individuata e le successive verifiche hanno confermato l’illecita provenienza, poiché asportata a Caggiano (in provincia di Salerno) nel 1983. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo. Infine, sempre nel corso del 2023, il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Palermo ha restituito alla Biblioteca Ludovico II De Torres di Monreale 61 libri, di grande valore storico e culturale, risalenti al XVI secolo, trafugati negli anni ’80 del secolo scorso. I libri, rari e di pregio, che costituiscono delle vere e proprie rarità, di cui alcuni sono esemplari unici al mondo, sono stati individuati al Getty Museum di Los Angeles.